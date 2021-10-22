Архивы «Нового Дня» об убитых животных

22 октября 2018 года в Екатеринбурге открылся Первый трофейный форум. Посетителям выставки продемонстрировали черепа, шкуры и чучела убитых животных. И это было мероприятие, организованное при поддержке правительства Свердловской области. Соорганизатором был охотник, который привез чучела бегемотов, зебр, крокодилов и антилоп. Он же объяснил, что демонстрация чучел животных нужна для популяризации трофейной охоты.

«Бытует мнение, что это истребление, но это не так. Потому что трофейная охота подразумевает собой добычу трофейного экземпляра. То есть это не самка, это не молодая особь. Это животное, которое закончило свой репродуктивный возраст. Они уже не участвуют в воспроизводстве. Поэтому какое это истребление?» – уверял охотник. Фото – в нашем архивном материале.

Екатеринбург. Другие новости 22.10.21

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