Архивы «Нового Дня». Премия Леща

25 октября 2013 года «Новый День» (тогда – «Новый Регион») учредил спецпремию за самые глупые поступки и фразы – «премию Леща». Дня не проходило, чтобы кто-то из состоящих на службе в государственных органах не был замечен в глупой ситуации, в которую сам себя и загнал на профессиональном поприще. И первым этой награды удостоился Яков Силин, который тогда занимал должность вице-премьера по работе с муниципалитетами. Вспоминаем этот чудесный день и показываем в архивной публикации, как проходило вручение (и с каким лицом Силин принимал награду).

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