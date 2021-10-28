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Четверг, 28 октября 2021, 09:01 мск

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«Урал» проиграл команде из нижнего дивизиона и вылетел из Кубка России

Фото с сайта fc-ural.ru

Футбольный клуб «Урал» в гостях со счетом 0:1 уступил «КамАЗу» в матче группового этапа Кубка России. Игра проходила в Набережных Челнах. Единственный гол забил на 90-й минуте Тамерлан Мусаев, вышедший за 10 минут до этого на замену.

«При счёте 0:0 у нас было два момента. Мы их не реализовали, нанесли не такие удары, которые нужны в таких эпизодах. И, конечно, хорошо сыграл их вратарь. В кубковых матчах результат всегда закономерен. Не важно, кто владеет преимуществом и имеет моменты. В этом соревновании важно то, кто прошёл дальше. Игра забывается, а команда идёт вперёд, и сегодня это «КамАЗ», – сказал после игры главный тренер екатеринбуржцев Игорь Шалимов.

Команда из Набережных Челнов с 6 очками стала победителем группы С и вышла в 1/8 финала турнира. «Урал» занял второе место, и в плей-офф подопечные Игоря Шалимова не попали.

С учетом игр чемпионата российской премьер-лиги «Урал» терпит поражение в трех играх подряд. В чемпионате свердловчане сейчас идут на последнем месте.

Набережные Челны, Никита Кондрашин

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