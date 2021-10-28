Архивы «Нового Дня» о беспризорниках, которых нет

28 октября 2003 года выяснилось, что милиция и чиновники победили проблему детской беспризорности. В 90-е брошенные или сбежавшие из дома дети были повсюду, особенно на вокзалах. И в начале нулевых они продолжали просить деньги. Красный Крест хотел организовать акцию по раздаче вещей беспризорникам, но им не позволили это сделать: милиционеры заявили, что официально на вокзале бродяг и беспризорных детей нет, поэтому проведение акции нецелесообразно.

«Вы, конечно, можете ее провести, но мы будем стоять рядом и отлавливать этих детей», – заявили в детской комнате милиции представителям Красного Креста. Обращение за помощью в управление образования также не помогло – официальный ответ гласил, что беспризорных детей в столице Урала нет.

Вот так просто в Екатеринбурге победили проблему бездомных детей.

Екатеринбург. Другие новости 28.10.21

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