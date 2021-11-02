Архивы «Нового Дня» о том самом гимне психбольницы

2 ноября 2018 года Свердловская областная психиатрическая больница праздновала юбилей. Медиков поздравили в Театре эстрады. Ну а в заключительной части вечера работники СОКПБ исполнили гимн медучреждения, который стал хитом YouTube.
Идет ли дождь, печет ли зной,
Или метель в окно стучится,
Крепим мы славу областной
Психиатрической больницы.
Гимн психиатрической больницы
Екатеринбург. Другие новости 02.11.21
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