Архивы «Нового Дня» о том самом гимне психбольницы

2 ноября 2018 года Свердловская областная психиатрическая больница праздновала юбилей. Медиков поздравили в Театре эстрады. Ну а в заключительной части вечера работники СОКПБ исполнили гимн медучреждения, который стал хитом YouTube.

Идет ли дождь, печет ли зной,

Или метель в окно стучится,

Крепим мы славу областной

Психиатрической больницы.

Гимн психиатрической больницы

Екатеринбург. Другие новости 02.11.21

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