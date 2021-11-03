Архивы «Нового Дня» о черном гробе у мэрии

3 ноября 2011 года исполнилась неделя, как в центре Екатеринбурга положили гроб. Прямо напротив мэрии, у памятника Ленину. Гроб остался от одной из публичных акций, и убрать его никто не удосужился. Более того, ему нашли функциональное применение. Местные алкоголики хоронили в нем бутылки.

Екатеринбург. Другие новости 03.11.21

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