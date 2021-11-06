Отношение к QR-кодам, новые жертвы метанола и насилия: итоги недели от РИА «Новый День»

Подходящая к концу неделя главным образом запомнилась свердловчанам почти повсеместным введением QR-кодов. Но были и другие резонансные события. Экспресс-обзор – в материале «Нового Дня».

В обществе: люди и QR-коды

С началом нерабочей недели попасть в торговые центры, кинотеатры и другие места досуга стало можно только по QR-кодам. Некоторые уже готовы к революциям. В пунктах вакцинации в торговых центрах продолжают скапливаться огромные очереди. Люди, разъяренные стоянием по несколько часов и отсутствием вакцины, ведут себя агрессивно.

О детях

В министерстве образования и молодежной политики Свердловской области «Новому Дню» подтвердили: с 8 ноября ученики 5-11 классов отправляются на дистант, который пока предусмотрен до 13 ноября. Также принято решение по детским садам.



Криминал

Еще 11 человек погибли от отравления метиловым спиртом в Свердловской области. Всего количество жертв паленой водки возросло до 35 человек.

Вэбкам модели, Алине Гаршиной, которая подала в полицию заявление об изнасиловании, угрожают расправой в интернете и в реальности. Девушка пропала из сети на несколько дней, потому что ей стало страшно за свою жизнь.

Культура

3 ноября исполнилось 110 лет со дня рождения уральского писателя Бориса Рябинина. «Новый День» изучил, что он писал о Среднем Урале и его жителях.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 06.11.21

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