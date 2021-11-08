Архивы «Нового Дня». В мечтах о метро

8 ноября 2013 года мы мечтали о метро. Решался вопрос о бюджете, мэрия резала многие статьи, но все же выпустила документ, по которому подземку на ВИЗе должны были сделать. То есть начать строительство второй очереди, со сроками окончания к 2018 году! Это казалось откровенной фантастикой (так и вышло).

Но мы решили представить, какими могли бы быть станции метро: как бы выглядели «Татищевская», «Площадь Коммунаров» или «Металлургическая»? А если еще немного пофантазировать и представить «Тюменскую» или станцию «Невьянской иконы»? Визуализированные сказки о метро – в нашей архивной публикации.

Екатеринбург. Другие новости 08.11.21

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