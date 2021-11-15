Начальник управления культуры рассказал, пустят ли в ледовый городок без QR-кода

Начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков рассказал, как будет работать ледовый городок на площади 1905 года.

По его словам, темой ледового городка станут народные сказки и сказки Пушкина. Большую презентацию с видеороликом покажут в эту пятницу на заседании оргкомитета. Открытие запланировано на 29 декабря. Если эпидемиологическая обстановка не будет ухудшаться, то церемония открытия пройдет с салютом, концертными номерами и спектаклем.

Чиновник также ответил на волнующий многих вопрос, нужен ли будет для входа в ледовый городок QR-код. «Нам бы не хотелось пока давать более подробные комментарии, ближе к открытию мы будем понимать ситуацию. Если темпы вакцинации останутся высокими, возможно, оперштаб разрешит доступ в городок без QR-кодов, тем более что большинство посетителей младше 18 лет. Ко второму оргкомитету, в середине декабря, это будет уже понятно», – сказал Марков.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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