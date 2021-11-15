Архивы «Нового Дня» о памятном ляпе Ольги Глацких

15 ноября 2018 года обсуждался скандал, связанный с директором департамента молодежной политики Свердловской области Ольгой Глацких. Все из-за фразы, сказанной на встрече с молодежью Кировграда о том, что «государство не просило их рожать». Участник шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников посвятил ей песню «Про важную тетю»:

Нас рождаться вообще не просили,

Не нужны мы в масштабах страны.

Раз родители нас замутили,

Вот они только нам и должны.

Авторское исполнение – на видео в нашей архивной публикации.

Кстати, гимнастка за это высказывание после проверки отделалась дисциплинарным взысканием. А потом ее «попросили» из регионального правительства, правда, прозябать не дали – она устроилась в ДИВС.

Екатеринбург. Другие новости 15.11.21

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