За антиковидные нарушения свердловчане заплатили 112 тысяч рублей штрафов

В Свердловской области с момента введения QR-режима контрольные группы составили уже свыше трех тысяч протоколов по статье 20.6.1 КоАП РФ. В нее входят такие нарушения эпидемиологических требований, как отказ носить маску в общественном месте или пропуск непривитых граждан в Covid-free зоны. В Екатеринбурге выписано 732 таких протокола.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе свердловского областного суда, с 27 октября по 12 ноября городские и районные суды наложили 731 штраф на общую сумму 112 042 рублей – по данной административной статье. В ДИП губернатора рассказали, что за две недели контролеры проверили 34,4 тысячи торговых точек и 8,2 тысячи единиц общественного транспорта. В большинстве случаев административный протокол составлялся на нарушителя, который демонстративно не подчинялся санитарным требованиям. С другими проводили профилактические беседы – их было более 35 тысяч.

«Региональный МинАПК с 30 октября по 14 ноября обследовал более 500 объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания. По словам специалистов, только в 17% ресторанов и кафе, которые осмотрели специалисты, не проверяют QR-коды; в 13% персоналом нарушается масочный режим, в 8% не обеспечивается социальная дистанция. Около 5% заведений работают вопреки указу губернатора после 23:00. Большинство объектов общественного питания функционируют с соблюдением действующих требований», – добавили в ДИП.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 15.11.21

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