Екатеринбургские депутаты проверили готовность спорткомплекса «Калининец» к Универсиаде (ФОТО)

Екатеринбургские депутаты сегодня осмотрели спорткомплекс «Калининец», который готовится принять соревнования Универсиады в 2023 году. Сейчас в нем проводится ремонт бассейна, а скоро начнется реконструкция стадиона. Также на территории спорткомплекса в будущем появятся специальные ограждения и контрольно-пропускные пункты – таковы требования антитеррористической защищенности объекта.

Доклад о подготовке спорткомплекса к международным стартам заслушала комиссия по безопасности жизнедеятельности населения ЕГД. Директор «Калининца» Владимир Нагибин рассказал, что во время проведения Универсиады будет задействовано большинство объектов спортивного комплекса. Часть из них модернизируют или отстроят заново.

Так, на основном стадионе пройдут соревнования по легкой атлетике, в которых примут участие 1350 спортсменов. Рядом возведут зрительские трибуны: постоянные и временные. На них смогут разместиться пять тысяч болельщиков. Футбольное поле станет разминочной площадкой для беговых и прыжковых дисциплин. Бассейн во время Универсиады будет использоваться как тренировочный. Капитальный ремонт в нем завершится к августу-сентябрю 2022 года. Подрядчик заменит плавательную чашу и оборудование, отремонтирует раздевалки и другие помещения.

Депутат Владимир Стругов поинтересовался, насколько чистая вода будет в «Калининце» после ремонта. Нагибин сообщил, что бассейн постараются оставить одним из самых чистых в городе. До капремонта в него поступала вода из 90-метровой скважины.

Также сейчас идет строительство административно-бытового комплекса на шесть тысяч квадратных метров. В нем разместятся объединенный пункт безопасности, технические службы, зоны для судей и журналистов, лаунж-зона и раздевалки спортсменов, офис организационного комитета Универсиады, комната для подсчета командных результатов, медицинский кабинет.

Начальник городского управления по развитию спорта Людмила Фитина добавила, что к Универсиаде будет благоустроена и территория рядом с «Калининцем». Так, на улице Краснофлотцев в 2022 году запланированы дорожные работы.

Также будет обеспечена антитеррористическая защищенность спорткомплекса. По периметру территории построят инженерные заграждения, пешеходные и автомобильные контрольно-пропускные пункты. На основных объектах «Калининца» установят наружные камеры.

Председатель комиссии Сергей Воронин попросил уточнить, сколько человек будут одновременно находиться на стадионе в дни соревнований. Владимир Нагибинответил, что единовременно на игре будут присутствовать до 8 тысяч человек: это зрители, спортсмены, судьи, волонтеры и рабочий персонал. Для болельщиков организуют билетно-пропускную систему. Отдельные входы оборудуют для спортсменов и журналистов.

Депутаты обратили внимание, что рядом со спортивным комплексом не достаточно мест для парковки автомобилей. В мэрии заверили, что этот вопрос сейчас решается.«Предлагаю организовать бесплатный автобус для желающих посмотреть соревнования. Было бы хорошо, если бы болельщиков забирали с определенного места – например, от станций метро, и привозили к СОК «Калининец». Нужно проработать этот вопрос. Нельзя допустить, чтобы местные жители оказались недовольны проведением соревнований из-за того, что им мешают припаркованные везде автомобили», – заявил Воронин.

XXXII Всемирные летние студенческие игры пройдут в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. В них примут участие 10 тысяч спортсменов из 150 стран мира. РанееРоссия дважды принимала Универсиаду: в 2013 году летние игры прошли в Казани, в 2019 году зимние соревнования – в Красноярске.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 16.11.21

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