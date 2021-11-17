Иностранку не записали на прием в МФЦ из-за отсутствия QR-кода

Оформить СНИЛС, временную регистрацию и другие документы можно без QR-кода. А если на входе в МФЦ его требуют, то это нарушение.

В редакцию «Нового Дня» обратилась гражданка Казахстана, студентка УрФУ Алена. Девушка сообщила, что не может поставить прививку от ковида, потому что для этого необходим СНИЛС. «Я приходила в медсанчасть университета, чтобы вакцинироваться, меня отправили сначала в МФЦ за СНИЛСом,– сообщила «Новому Дню» Алена. – Говорят, сейчас иностранцам без проблем все оформляют». Далее Алена позвонила в МФЦ по месту жительства, но там ей сообщили, что для личного посещения девушке нужен QR-код о вакцинации, а онлайн оформить СНИЛС нельзя. Девушку на прием не записали. Сложилась ситуация, что чтобы поставить прививку, нужно сходить в МФЦ, куда нельзя попасть без прививки.

«Новый День» обратился за комментариями в пресс-службу многофункционального центра, где нам ответили, что при посещении офисов обслуживания МФЦ QR-коды не нужны. Требование QR-кодов на входе МФЦ считается нарушением.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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