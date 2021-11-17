Архивы «Нового Дня» о «Титанике»

17 ноября 2005 года по многочисленным просьбам зрителей кинотеатр «Салют» еще раз показал фильм «Титаник». Очень уж пристрастился Екатеринбург к просмотру этой ленты именно в «Салюте». В этом кинотеатре фильм с Леонардо ди Каприо и Кейт Уинслетт шел в общей сложности год и семь месяцев. Работники «Салюта» вспоминают, что очереди в то время достигали нескольких сотен метров в длину. Каждый день фильм смотрели примерно три тысячи человек, поэтому работать приходилось чуть ли не по десять часов в сутки. Заявку даже направляли в книгу рекордов Гиннеса.

…Сейчас «Салют» уже не кинотеатр, фильмы там не показывают. Помещение хотели отдать под Дворец детского творчества, но пока не срослось. Иногда здесь проводят выставки, кажется, в остальное время с помещением не происходит ничего.

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