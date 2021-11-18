В Свердловской области QR-коды в общественном транспорте проверять не будут

Массового введения QR-кодов в общественном транспорте не будет. Сегодня на брифинге по итогам заседания оперштаба вице-губернатор Павел Креков сказал, что отдельные категории транспорта в Свердловской области все же могут быть ограничены для людей без QR-кода, однако при введении новых мер будут смотреть, в первую очередь, на темпы вакцинации населения.

«Что касается транспорта – это объемное понятие. Есть автобусы, трамваи, метро, такси, есть электрички, пригородные автобусы, – заявил Креков. – Транспорт – это потенциально опасный источник заболевания, но тотального введения QR-кодов в транспорте не будет. Ограничения в каких-то отдельных категориях транспорта будем продумывать. Это не значит, что решение будет принято, но варианты прорабатываем».

Напомним, правительство России направило в Госдуму законопроект о проверке QR-кодов у пассажиров самолетов и поездов.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»