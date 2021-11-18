Вся правда о хороводе и Дедушке Морозе – архивы «Нового Дня»

18 ноября 2015 года Дед Мороз праздновал свой очередной день рождения. Эта дата приурочена к наступлению зимы на родине новогоднего персонажа – в Великом Устюге, и была выбрана российскими детьми еще в 2005 году. Но сам образ могущественного волшебника с бородой и посохом старше как минимум на две тысячи лет.

А мы собрали обзор любопытных фактов о новогоднем волшебнике. О чем на самом деле сказка «Морозко», почему Снегурочка есть только в России, что означает хоровод вокруг наряженной елки и другие истории о самом праздничном выходце из потустороннего мира – в нашем архивном материале.

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