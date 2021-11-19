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Пятница, 19 ноября 2021, 15:35 мск

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У людей, вакцинировавшихся в другом регионе, не читаются QR-коды

В торговых центрах Екатеринбурга сканеры не считывают QR-коды у тех, кто вакцинировался в другом регионе.

Женщину, которая вакцинировалась в Москве, не пустили в ТРЦ «Гринвич», потому что ее QR-код не считался. Она рассказала «Новому Дню», что живет в Москве и приехала на свадьбу племянника. «Гринвич» оказался первой Covid-free зоной, куда женщина пришла в Екатеринбурге.

Как сообщил «Новому Дню» охранник, сам он столкнулся с такой ситуацией впервые, хотя коллеги рассказывали, что с ними происходили подобные случаи.

«Я слышал, что из Москвы, из Ленинграда людей не пропускает, Калининград тоже, – сказал сотрудник ТЦ. – Как-то ближних областей не было. Когда сканируешь, пишет просто на экране «невозможно сканировать» и красный крестик всплывает».

В таком случае охранник советует приносить с собой бумажную справку, которая выдается в поликлинике, где была сделана вакцина. Также охранник советует брать справку и свердловчанам, которые решили отправиться в другой регион.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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© 2021, РИА «Новый День»

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