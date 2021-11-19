российское информационное агентство 18+

Истории и расследования

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 19 ноября 2021, 19:05 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Архивы «Нового Дня» о котах и огурцах

19 ноября 2015 года наши коты проходили испытание огурцами. В тренде были ролики, где пушистые испуганно отпрыгивают от подложенных им огурцов, редакция «Нового Дня» решила проверить, действительно ли домашних животных так пугает этот овощ. Скажем сразу, ветеринары такую забаву осуждают. Ну а котикам, кажется, было весело – по крайней мере, никто из уральских хвостатых в панике от огурцов бегать не стал. И вообще, ни одно животное при съемке не пострадало. Смотрите сами!

Коты и огурцы

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / QR-код

Суд отклонил иск об отмене QR-кодов (ФОТО) / «Я привился дважды, чего и вам желаю». Губернатор Куйвашев выложил свой QR-код в интернет / У людей, вакцинировавшихся в другом регионе, не читаются QR-коды / Можно ли снять банкетный зал, если у гостей нет QR-кода / Общественная палата: «народные контролеры» проверяют ТЦ незаконно / QR-коды уронили спрос на туры по России – бронирования резко сократились / Креков: ограничения для бизнеса смягчат, когда будет в 10 раз меньше заболевших / В Свердловской области QR-коды в общественном транспорте проверять не будут

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Видео, Урал, Видеорепортаж, Общество, Россия, QR-код,