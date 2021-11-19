Архивы «Нового Дня» о котах и огурцах

19 ноября 2015 года наши коты проходили испытание огурцами. В тренде были ролики, где пушистые испуганно отпрыгивают от подложенных им огурцов, редакция «Нового Дня» решила проверить, действительно ли домашних животных так пугает этот овощ. Скажем сразу, ветеринары такую забаву осуждают. Ну а котикам, кажется, было весело – по крайней мере, никто из уральских хвостатых в панике от огурцов бегать не стал. И вообще, ни одно животное при съемке не пострадало. Смотрите сами!

Коты и огурцы

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