Роспотребнадзор: QR-коды снизили темпы заболеваемости Covid-19 в Свердловской области в 120 раз

Глава свердловского управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских заявил об эффективности QR-режима в регионе.

«QR-коды, все в комплексе, дает такую картину. С 29 сентября начался новый подъем [заболеваемости]. Мы фиксировали подъем до 1 ноября. Мы считаем средненедельные темпы прироста заболеваемости, 1 ноября был максимум – прирост заболеваемости составил 16,2%. Потом началось снижение. За последние две-три недели темпы прироста заболеваемости снизились в 120 раз, а 14 ноября даже отрицательный прирост был, так что тот набор мероприятий, которые приняты, дают результаты», – сообщил главный санитарный врач области на брифинге.

Напомним, в Свердловской области с 30 октября созданы Covid-free зоны. Это общественные места, торговые центры, заведения общепита, культурные и спортивные учреждения, попасть туда можно только с QR-кодом, подтверждающим вакцинацию от коронавируса или перенесенное заболевание.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Евгения Вирачева

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