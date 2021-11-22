QR-коды с нами надолго: до Нового года пропускной режим не отменят

До Нового года QR-коды в Свердловской области не отменят – это дал понять главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских. Корпоративы, по его словам, возможно, разрешат проводить, но только в случае снижения заболеваемости и с соблюдением всех мер безопасности.

«Система QR-кодов введена на длительный период времени. Готовится федеральный документ [о кодах] по ряду отраслей. Конечно, это надолго. Но хочется надеяться, что увидим увеличение вакцинированных, что позволит снизить остроту ситуации с отсутствием QR-кодов», – рассказал сегодня на брифинге главный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских.

Про возможность проведения новогодних корпоративов он ответил неоднозначно: «Тенденция к снижению заболеваемости есть. Мы надеемся, что с соблюдением всех санитарных норм корпоративные мероприятия, возможно, состоятся. Возможно». Он добавил, что только 10-11% заболевших ковидом заразились на работе, 9% – в семье. Остальные – в местах массового пребывания, или при выезде в другой город или страну, или при встрече со знакомыми, которых давно не видели.

Напомним, сейчас в Свердловской области рестораны и ночные клубы не могут работать с 23:00 до 06:00. Посещение всех общественных пространств возможно только при наличии QR-кодов. Все это в совокупности затрудняет поиск площадок для проведения новогодних вечеринок.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Ольга Тарасова

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