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Протесты против QR-кодов

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Понедельник, 22 ноября 2021, 15:04 мск

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«Это хтонь русской души, и это может быть опасно для власти». Политологи рассуждают о будущем QR-протестов

Протесты против QR-кодов набирают обороты. Теперь возмущенные уральцы штурмуют областной суд и прокуратуру, собирают подписи против решений Роспотребнадзора и готовят новую уличную акцию. «Новый День» спросил у политологов, как далеко может зайти народное сопротивление, и как на него реагировать властям.

«Я связываю развитие этих протестов с нашим русским менталитетом и присущим ему иррациональным мышлением. До тех пор пока нашего человека не трогают по простым бытовым вопросам, он готов спокойно перенести все тяжести жизни. Но как только власть начала предпринимать в целом понятные шаги по прекращению эпидемии, это иррациональное мышление обывателя включилось в массовом масштабе, и люди неожиданно вспомнили о своих правах. С точки зрения ощущения несправедливости история с QR-кодами может быть очень опасной. Я уверен, что мы будем наблюдать некие маневры властей, и, возможно, лично Путина. Возможно, где-то QR-коды будут отменять, где-то видоизменять. Но это лишь одна сторона медали», – отмечает политтехнолог Алексей Швайгерт.

По его словам, система проверки QR-кодов в России также может использоваться для обкатки ограничительных инструментов в других целях. Например, в Китае существует система социального рейтинга, когда гражданин за проступки не может взять кредит в банке или подвергается более тщательному досмотру на таможне. «Для власти это может быть очень соблазнительно: под благовидным предлогом борьбы с коронавирусом оттачивать технологии «господства над маленьким человеком». И хотя социальный рейтинг – это больше восточная история, Россия все же больше разворачивается в эту сторону, нежели смотрит на западные демократические институты. Так что QR-коды – это столкновение интересов. С одной стороны, это желание власти апробировать эту историю. С другой стороны – хтонь, иррациональное сопротивление русской души человека, когда кто-то заставляет его прививаться. И этому нет разумного объяснения, потому что есть глубинное недоверие к государству, сформированное не то что годами – столетиями», – рассуждает собеседник агентства.

Алексей Швайгерт считает, что бытовое сопротивление жителей QR-режиму может иметь неожиданные последствия, нежели привычные политические акции протеста. Так как в этом случае мы наблюдаем эмоциональное восприятие ограничения свобод, о которых неожиданно вспомнили обыватели.

Политолог Сергей Мошкин, напротив, считает, что QR-протесты останутся локальными и маргинальными. «Все-таки перед людьми стоит дилемма: поставить прививку ли подвергнуть себя и близких опасности заболеть. И вот эта дихотомия «жизнь-смерть» не позволит этим акциям перерасти во что-то массовое. Природа возмущения людей понятна. QR-коды доставляют массовые неудобства. Страдают бизнес, торговля и общепит почти на грани разорения. Но если посмотреть долю протестующих среди взрослого населения Екатеринбурга и области, то их будет ничтожное количество. Знаете, когда стали выдавать ИНН, достаточно большая группа воцерковленных людей обвинила государство в дьявольских происках, потому что номера начинались с цифр 666. Что-то похожее происходит и сейчас. То есть подобные протесты уже были – это первое. А во-вторых, активные люди, отрицающие государственные решения, будут всегда. Но это не значит, что их протест станет всенародным», – поделился эксперт.

Также Сергей Мошкин считает, что власти невыгодно идти на попятную и отменять QR-коды сейчас. Тем более, что темпы заболеваемости коронавирусом не дают для этого оснований. «Сейчас чиновники ищут золотую середину: как сделать так, чтобы не угробить бизнес и не угробить людей. Пока идут методом проб и ошибок», – резюмировал политолог.

Добавим, на сайте «Нового Дня» проходит голосование «Как отреагируют власти на протесты против QR-кодов?» На данный момент больше всех голосов (49%) набрал вариант о жестком подавлении протестов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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