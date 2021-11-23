«Умение доводить информацию до клиента»: на рынке труда появилась новая профессия – контролер QR-кодов

После введения в ряде регионов РФ системы пропуска в торговые центры только по QR-кодам на рынке труда появились вакансии и резюме по новой профессии – контролер QR-кодов.

Пока таких предложений еще не очень много. По данным служба исследований hh.ru, на сегодняшний день в России обнаружилось 78 соискателей, ищущих работу именно контролерами QR-кодов и температуры тела – именно так озаглавлены их резюме. Больше всего таких объявлений опубликовано открыто в Липецкой области (20 шт.), Свердловской области (12 шт.), Москве и Алтайском крае (по 7 шт.), а также в Тульской области (4 шт.).

Интересно, что женщины чаще мужчин претендуют на должность проверяющего QR-кодов – им принадлежат 63% резюме. В 86% случаев это люди в возрасте до 30 лет. Желаемая зарплата в среднем составляет 24 тысячи рублей.

При этом в стране открыто около 100 вакансий для сотрудников, в задачи которых входит именно проверка QR-кодов. Например, один из крупных ТЦ в Екатеринбурге предъявляет к проверяющему следующие требования: наличие прививки от Сovid-19 (или действующий QR-код), умение доводить информацию до клиента, коммуникабельность, стрессоустойчивость. Образование не имеет значения. ТЦ предлагает сменный график с 10:00 до 22:00 и зарплату 1500 рублей за смену.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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