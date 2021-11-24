Депутаты в регионах решат судьбу обязательных QR-кодов в России

Завтра в Екатеринбурге областные депутаты соберутся на закрытую встречу, где будут решать за всех уральцев – надо ли сделать QR-коды обязательными в общественных местах и транспорте. На встречу парламентарии пригласили министра здравоохранения Андрея Карлова, главу регионального управления Роспотребнадзора Дмитрия Козловских и вице-губернатора Павла Крекова. В пресс-службах ведомств «Новому Дню» подтвердили участие чиновников в обсуждении.

Фактически произошло следующее: 14 декабря Госдума РФ должна будет рассмотреть два законопроекта, касающиеся QR-кодов. Один – о применении их в общественных местах, второй – на железной дороге и в самолетах. Речь идет о легализации проверки кодов и недопуске граждан в соответствующие места без них.

После того как законопроект был внесен в Госдуму, его разослали по парламентам всех субъектов России. Депутаты каждой области, края или республики должны написать свой отзыв, говоря от лица своих избирателей в регионах, согласны они на легализацию QR-кодов или нет. Уже опираясь на данные из субъектов, депутаты Госдумы будут принимать решение. Например, комитет по безопасности и противодействию коррупции отменил запланированное заседание, посвященное введению QR-кодов, – как раз для того, чтобы парламентарии и чиновники могли обсуждать законопроект с учетом мнений на местах. Таким образом, ответственность в какой-то степени переложили на региональных депутатов. В четверг в областном заксобрании пройдет предварительное обсуждение, а решение будут принимать на заседании – 7 декабря.

«Новый День» проводит голосование на сайте – читателям предлагается спрогнозировать, как поведут себя депутаты на местах, согласятся ли они с легализацией QR-кодов или же учтут протестные настроения в регионах.

Как депутаты проголосуют по вопросу легализации QR-кодов в стране:

1. Примут единогласно.

2. Будут те, кто против, но их слишком мало, и их голосов не хватит.

3. Прислушаются к протестующим избирателям и проголосуют против.

Проголосовать можно здесь.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»