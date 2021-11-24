Большинство депутатов пока не готовы обнародовать свою позицию по законопроекту о QR-кодах

Представители большинства партий, заседающих в свердловском заксобрании, пока не готовы обсуждать с журналистами свою позицию по федеральному законопроекту о введении QR-кодов в общественных местах.

Председатель профильного комитета заксо по законодательству единоросс Дмитрий Жуков заявил «Новому Дню», что еще не изучил документ, поэтому пока не может высказать свое мнение. Председатель фракции ЕР в заксо Елена Чечунова сообщила, что законопроект о санитарно-эпидемиологическом благополучии депутаты получили только сегодня, поэтому давать какие-то комментарии преждевременно.

Лидер фракции «Справедливая Россия – за правду» Армен Карапетян также сказал, что пока у его однопартийцев нет решения, законопроект изучается.

Александр Каптюг (ЛДПР) отметил, что, поскольку этот вопрос – не регионального, а федерального значения, свердловская фракция должна согласовать свою позицию с руководством партии.

Иная позиция у депутата от КПРФ Габбаса Даутова. Он сразу заявил, что он – представитель народа. «Если народ говорит QR-кодам «нет», то и я говорю «нет», – подчеркнул он.

Депутат Рант Агаджанян, партия «Новые люди», прокомментировал: «Это законопроект нужно очень внимательно изучать, обсуждать, понять, как он отразится на жизни людей. Взять тот же транспорт – как он будет работать? У нас холодно, так что, теперь еще и на остановках людей морозить, пока у всех QR-коды проверять? У нас и так ситуация с общественным транспортом не очень хорошая. К тому же вспомните кейс из Казани, где пострадали люди. В существующем виде, как мне кажется, его принимать нельзя», – сказал он.

Напомним, 22 ноября мэрия Казани сообщила: «Еще не завершился первый день, как в Татарстане стало действовать требование на предъявление QR-кода в общественном транспорте, однако уже появилось несколько сообщений о проявлении насилия по отношению к кондукторам. Зафиксирован случай избиения, использования перцового баллончика, есть госпитализированные».

Как уже сообщал «Новый День», федеральный законопроект № 17357-8 «О внесении изменений в Федеральный закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» был внесен правительством в Госдуму 12 ноября, тогда же опубликован на официальном сайте парламента. В нем говорится, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.

После того как законопроект был внесен в Госдуму, его разослали по парламентам всех субъектов России. Депутаты каждой области, края или республики должны написать свой отзыв, говоря от лица своих избирателей в регионах, согласны они на легализацию QR-кодов или нет. Уже опираясь на данные из субъектов, депутаты Госдумы будут принимать решение. Например, комитет по безопасности и противодействию коррупции отменил запланированное заседание, посвященное введению QR-кодов, – как раз для того, чтобы парламентарии и чиновники могли обсуждать законопроект с учетом мнений на местах. Таким образом, ответственность в какой-то степени переложили на региональных депутатов. В четверг, 25 ноября, в свердловском областном заксобрании пройдет предварительное обсуждение, а решение будут принимать на заседании – 7 декабря.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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