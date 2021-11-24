Уральские чиновники поехали в Татарстан перенимать опыт введения QR-кодов в общественном транспорте

В Свердловской области власти начали прорабатывать введение QR-кодов в общественном транспорте, причем не только в муниципальном, но и в пригородных электричках и междугородних автобусах. «Возможны решения по тому или иному сектору», – туманно пояснил на брифинге вице-губернатор региона Павел Креков.

По его словам, решение о допуске пассажиров в общественный транспорт только при наличии QR-кодов не будет принято, пока вопрос не будет «серьезно проработан». «Дано поручение рабочей группе, куда входят работники министерства общественной безопасности, министерства транспорта, выехать в Татарстан и посмотреть их опыт введения QR-кодирования, чтоб опыт учесть», – добавил он.

Екатеринбург, Елена Сычева, Ольга Тарасова

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