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Архивы «Нового Дня» о роли СМИ в репродуктивной деятельности депутатов

24 ноября 2006 года депутаты готовились встречать День матери и думали, какими еще законами можно повысить рождаемость. А мы поинтересовались, что мешает им лично расширить состав своей семьи. Парламентарии воспользовались случаем и через СМИ обратились к своим домашним.

Кому помешала перестройка, кто хочет освободить бабушек от работы, у кого в планах взять ребенка из детдома, а кто просто недоволен поведением жены – в нашей архивной публикации. Кстати, многие из опрошенных до сих пор в политике.

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