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Протесты против QR-кодов

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Четверг, 25 ноября 2021, 10:43 мск

Новости Екатеринбург

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Екатеринбуржцы оказались самыми большими противниками QR-кодов. Челябинцы на втором месте

В России провели исследование общественного мнения по поводу введения QR-кодов в общественном транспорте – как это сделали в Татарстане, где проехать на автобусе, трамвае или метро нельзя без QR-кода привитого или переболевшего. Сервис Superjob выяснил, как относятся к этой мере сами жители республики, а также другие россияне.

Оказалось, что в Татарстане лишь каждый пятый одобряет QR-коды в транспорте, т.е. 20% высказались за, против – 63%. В среднем по России число противников оказалось примерно таким же – около 65%, за проголосовали лишь 13% граждан РФ.

Что касается других регионов России, то больше всего сторонников идеи проверять QR-коды в общественном транспорте обнаружилось на Урале – против высказались 89% жителей Екатеринбурга и 83% жителей Челябинска. На третьем месте – Санкт-Петербург, там тех, кто высказался против нововведения, 75%.

Больше всего сторонников QR-режима в автобусах, трамваях и троллейбусах оказалось в Краснодаре, Волгограде и Перми – 20%, 18% и 17% соответственно. Интересно, что мужчины чаще поддерживали введение такого вида ограничений. Также портал выявил связь между уровнем дохода респондентов и их ответами. Так, люди с доходом от 80 тысяч рублей в месяц чаще высказывались за введение QR-кодов в общественном транспорте.

Екатеринбург, Елена Сычева

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Метки / QR-код

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