Если «Лайт», то плюс полгода, а если V? Разбираемся, на сколько продлевают QR-коды после ревакцинации

В Свердловской области ревакцинацию прошли около 150 тысяч человек. Таковы данные оперативного штаба. При этом получить повторную прививку должны куда больше людей – на конец июня в регионе было привито больше 600 тысяч человек, теперь у них истекает полугодовой срок защиты от коронавируса. Напомним, QR-код привитого действует год, а вот напряженность иммунитета может снизиться вдвое быстрее. По крайней мере, глава Роспотребнадзора Анна Попова призывала в нынешней эпидситуации обновлять прививку раз в шесть месяцев.

Ранее появилась информация, что у людей, которые прошли ревакцинацию, аннулируется предыдущий QR-код, однако это не так. Независимо от того, какой препарат человек выбрал для повторной прививки – однокомпонентный «Спутник Лайт» или двухкомпонентный «Спутник V», – его прежний код будет действителен (при условии, что с первой вакцинации еще не прошел год). А вот на сколько продлится действие QR-кода после ревакцинации, зависит от выбранного препарата. Так, у привитых повторно «Спутником Лайт» добавляется полгода, у тех, кто поставил «Спутник V», – еще год.

Например, человек в первый раз привился «Спутником V» в июне 2020 года. Первую дозу он получил 29 мая, а вторую 19 июня. Отсюда и пошел годовой отсчет. То есть его сертификат о вакцинации и QR-код будут действительны до 19 июня 2022 года.

Если этот же человек прошел ревакцинацию «Лайтом» в ноябре 2021-го, то к сроку действия кода добавят полгода, но отсчет будет идти не от даты постановки бустерной дозы, а от конца срока действия первого – то есть его сертификат продлят до 19 ноября 2022 года.

Если этот же человек выберет ревакцинацию «Спутником V», то у него будет два действующих сертификата. Один – до 19 июня 2022 года, второй – плюс год от даты постановки второго компонента при ревакцинации. Например, он пошел на ревакцинацию 29 октября, и ему поставили первую дозу, а вторую – 19 ноября 2021 года. Второй сертификат и QR-код в таком случае будет действителен до 19 ноября 2022 года.

Екатеринбург, Ноябрь, Екатерина Норсеева

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