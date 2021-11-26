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Архивы «Нового Дня» о «Ладе Веста»

26 ноября 2015 года в Екатеринбурге начали продавать новенькие «Лады Веста». Машина вышла удивительная. Говорили, управляемость хорошая, и даже подголовники находятся там, где и должны. Для отечественного авто дело удивительное. Правда, водители признавали: сыровата, надо дорабатывать. Как встречали «Весту» – в нашем архивном видеоматериале.

Водители о новой «Ладе Веста»

Кстати, шок-контент! Сейчас стоимость «Весты» – от 800 тысяч, это минимальная комплектация, в автосалоне таких машин обычно не бывает. Реальнее купить седан за 850-950 тысяч, а цены на «Лада Веста Спорт» начинаются от 1,2 миллиона.

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