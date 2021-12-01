Архивы «Нового Дня» о губернаторском ДТП

1 декабря 2011 года на Серовском тракте Mercedes-Benz S500 врезался в «Волгу» и «Шкоду Октавия». Пассажиром «Мерседеса» был губернатор Свердловской области Александр Мишарин.

В той аварии погиб водитель «Волги», глава региона получил тяжелые травмы, лечился в Германии. Виновным признали водителя правительственного кортежа, ему дали два года условно. А Мишарин спустя полгода подал заявление о досрочной отставке.

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