«Спецавтобаза» отчиталась, сколько мусора отправила на переработку

В Екатеринбурге исполнилось десять лет первому мусоросортировочному комплексу – «Широкореченский» открыли в конце 2011 года, примерно год ушел на отладку процесса, и с 2013 года в уральской столице стали разделять отходы. Сейчас там действует две линии, рассказали в «Спецавтобазе», которая эксплуатирует комплекс.

«Проектная мощность комплекса позволяет обрабатывать от 140 до 200 тысяч тонн твердых коммунальных отходов. Это почти четверть всего мусора, который мы забираем из Екатеринбурга, Среднеуральска, Верхней Пышмы, Арамили, Сысерти и Березовского. Сортируемые отходы привозят на мусоровозах из контейнеров с синей наклейкой. Бывает, что в комплекс для загрузки линии попадает и другой мусор, но все эти отходы в любом случае выгружаются разными машинами и не смешивают», – сказали в пресс-службе «Спецавтобазы».

Сначала отходы прогоняют через специальное сито, где отсеиваются мелкие элементы – до 50 мм. Затем через магнитный сепаратор. А оставшееся вручную разделяют на фракции – бумагу, картон, металлы, разные виды пластика. Все, что не подлежит переработке, отправляют на полигон на захоронение. За время работы комплекса из мусора, который выбрасывают екатеринбуржцы, «добыли» 39 тысяч 670 тонн полезных фракций, в том числе 16 тысяч 790 тонн бумаги, 2 тысячи 966 тонн металла, 13 тысяч 50 тонн пластика и 6 тысяч 864 тонны стекла. «В планах регоператора обрабатывать до 2500 тонн тетрапака в месяц», – уточнили в пресс-службе.

После того как отходы сортируют по группам, их прессуют и отправляют на переработку. Предприятия, которые забирают отходы у «Спецавтобазы», находятся не только в Свердловской области, но и в Челябинской, Тюменской, Самарской, Липецкой, Кемеровской областях, а также в Татарстане, Санкт-Петербурге и Москве.

«Чем больше отходов попадает на переработку, тем меньше их оседает на полигонах и свалках. В этом и заключается одна из глобальных целей экологической реформы – сократить объемы захораниваемого мусора и увеличить процент его переработки», – добавили в пресс-службе регионального оператора.

Там напомнили несколько правил, связанных с сортировкой мусора. Во-первых, стекло, фольга и алюминий, так же, как пластик и пленка, должны быть чистыми, их стоит сполоснуть, если они запачканы, например, остатками продуктов. Во-вторых, эти отходы лучше всего сжимать. В-третьих, не стоит сдавать загрязненную или отсыревшую бумагу или картон, их лучше не комкать и не мять, а складывать в кипы. В-четвертых, нельзя выбрасывать с бытовыми отходами – как сортируемыми, так и нет, опасные виды мусора – батарейки, аккумуляторы, энергосберегающие лампы, ртутные градусники.

Екатеринбург, Елена Сычева

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