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Архивы «Нового Дня» о прокуроре, Чернецком, Тунгусове и трех тысячах рублей

3 декабря 2013 года в честь Дня юриста заместитель генерального прокурора по УрФО Юрий Пономарев собрал у себя в здании руководителей ряда СМИ. Это была не пресс-конференция, а скорее, просто общение. И главный уральский прокурор

рассказал забавную историю: как мэр Чернецкий судился с прокуратурой из-за Тунгусова и трех тысяч рублей. Все началось с того, что главу города обязали на бумаге прописать, зачем ему Тунгусов и чем вообще должен заниматься «серый кардинал». А закончил Пономарев ремаркой, что «в наши дни суды выносят взвешенные и основанные на букве закона решения». О каком нарушении закона идет речь и что сделал облсуд – в нашей архивной публикации.

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