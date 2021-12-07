российское информационное агентство 18+

Протесты против QR-кодов

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 7 декабря 2021, 19:55 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Архивы «Нового Дня» о том, как власть закрывалась от СМИ

7 декабря 2001 года журналисты поражались новым порядкам в работе правительства Свердловской области. С нового года чиновники вводили пропускную систему: если до этого зайти в «белый дом» можно было по редакционному удостоверению, то с 2002 года нужно было получать специальный бейдж, все редакции проходили аккредитацию на год. Тогда это казалось ограничением СМИ.

…Эти бейджи просуществовали до середины 10-х. К ним привыкли. Одна бумажка – и свободный допуск на весь год, а по переходу можно было попасть и в заксо, он не закрывался. Затем ежегодную аккредитацию СМИ отменили. Журналистов обязали аккредитовываться лично, и на каждое заседание отдельно. Переход между правительством и заксо закрыли. С наступлением пандемии коронавируса началась новая эпоха. В некоторые здания органов областной власти теперь просто не попасть.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Архивы «Нового Дня»

Архивы «Нового Дня» о бункере Пантыкина / Архивы «Нового Дня» о прокуроре, Чернецком, Тунгусове и трех тысячах рублей / Архивы «Нового Дня» о том, над чем время не властно / Архивы «Нового Дня» о губернаторском ДТП / Архивы «Нового Дня» о поиске виновных во вспышке кори / Архивы «Нового Дня» о «Ладе Веста» / Архивы «Нового Дня» об открытии Ельцин-центра / Архивы «Нового Дня» о роли СМИ в репродуктивной деятельности депутатов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Политика, Россия, Архивы «Нового Дня»,