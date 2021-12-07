Архивы «Нового Дня» о том, как власть закрывалась от СМИ

7 декабря 2001 года журналисты поражались новым порядкам в работе правительства Свердловской области. С нового года чиновники вводили пропускную систему: если до этого зайти в «белый дом» можно было по редакционному удостоверению, то с 2002 года нужно было получать специальный бейдж, все редакции проходили аккредитацию на год. Тогда это казалось ограничением СМИ.

…Эти бейджи просуществовали до середины 10-х. К ним привыкли. Одна бумажка – и свободный допуск на весь год, а по переходу можно было попасть и в заксо, он не закрывался. Затем ежегодную аккредитацию СМИ отменили. Журналистов обязали аккредитовываться лично, и на каждое заседание отдельно. Переход между правительством и заксо закрыли. С наступлением пандемии коронавируса началась новая эпоха. В некоторые здания органов областной власти теперь просто не попасть.

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