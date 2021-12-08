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Новости Екатеринбург

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Архивы «Нового Дня» о новогоднем настроении

8 декабря 2017 года Екатеринбург засыпало снегом. Наконец пришла зима – предыдущие полтора месяца осадков не было вообще. Из-за этого город выглядел абсолютно не по-новогоднему. Но выпал снег – и вместе с ним пришло новогоднее настроение.

В этом году история повторяется. Снега нет, город, несмотря на мороз, кажется серым и унылым. И почти не украшенным. Хотя, может, дело только в отсутствии снега.

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