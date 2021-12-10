Омбудсмен Мерзлякова выступила против QR-кодов

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова выступила против QR-кодов. Такое заявление она сделала сегодня в ходе пресс-конференции. По ее словам, коды не нужны повсеместно. «Не хотела бы, чтобы в Свердловской области вводили QR-коды в общественном транспорте. Это замедлит работу людей. Надо находить иные альтернативные источники защиты человека», – сказала она.

Мерзлякова также поблагодарила губернатора региона Евгения Куйвашева за то, что он «долго не вводил QR-коды», однако подчеркнула, что сейчас это было сделано, поскольку появилась «острая необходимость». «Я думаю, что уже можно говорить о том, что только-только сойдет эпидемия, нам нужно уходить от QR-кодов», – заявила она.

Мерзлякова рассказала, что проверка QR-кодов приводит к скоплениям людей. «Это самая большая беда, мы не можем грамотно работу организовать», – уточнила омбудсмен.

Екатеринбург, Елена Сычева

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