Свердловчанам разрешили посещать салоны связи без QR-кодов

Губернатор Евгений Куйвашев внес новые поправки в указ №100 об антиковидных мерах в Свердловской области. Теперь жителям разрешено посещать без QR-кодов салоны связи. Также существенно расширен список документов, которые можно предъявить для подтверждения QR-кода.

Ранее в этом перечне были только паспорт, военный билет, пенсионное удостоверение, водительские права, загранпаспорт и паспорт иностранного гражданина. Теперь на входе в Covid-free зону можно также показывать удостоверение офицера, справку об освобождении из мест лишения свободы, паспорт моряка, временное удостоверение личности, разрешение на временное проживание в РФ или справку беженца, удостоверение судьи, служебные удостоверения сотрудников правоохранительных органов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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