«Страна технологически не готова», – политологи о снятии в Госдуме законопроекта о проверки QR-кодах на транспорте

Госдума отложила законопроект о введении режима проверки QR-кодов на транспорте. Об этом накануне заявил спикер парламента Вячеслав Володин, сославшись на позицию президента РФ Владимира Путина, а также на поступившие обращения граждан. Впрочем, в Минтрансе готовы заняться доработкой законопроекта, пишет РБК. «Новый День» спросил у политологов, что означает неожиданная смена взглядов в Кремле.

«Все намного проще, чем может казаться. Правительство России как минимум осознало, что технологически страна не готова установить контроль QR-кодов на транспорте. Это приведет к огромному количеству сбоев и недоработок в системе, и, как следствие, к социальным конфликтам. А это ухудшит репутацию власти. Вспомните, в Татарстане попробовали ввести QR-коды в автобусах, это сразу привело к параличу общественного транспорта. А если такое произойдет в масштабе всей страны? Авиационный, железнодорожный, междугородний транспорт перевозит огромное число людей. Введение QR-кодов в транспорте станет очень затратным. Сколько приборов надо одномоментно закупить, обучить персонал. Риски сбоев системы очень велики, и закон о транспортных QR-кодах просто не будет работать, его будут массово нарушать. Именно из-за технических проблем проект отложили», – считает политолог Сергей Мошкин.

Еще один эксперт, Константин Калачев, указал, что крупные транспортные компании изначально были недовольны предложенным законопроектом. «Проблема в том, что помимо недовольства населения вся эта история может оказаться достаточно затратной. Как известно, «Аэрофлот» и другие авиакомпании после внесения законопроекта в Госдуму обращались в правительство с запросами на многомиллиардные бюджетные субсидии. Это было во время второго чтения федерального бюджета, и авиакомпаниям ничего не дали. Но становится ясно, что и Минфин, и «Аэрофлот» (и прочие транспортные компании, думаю и РЖД тоже) выступают против транспортных QR-кодов. Здесь мы видим как раз не учет недовольства населения, а понимание того, как закон может отразиться на транспортной отрасли. Тем более что президент России ранее заявлял, что законопроект будет иметь рамочный характер, и в последнее время всячески намекал, как мне кажется, что будут стараться принять максимально мягкий вариант. Такие же сигналы мы видели и от председателя Госдумы. Да, можно предположить, что в центрах принятия решений есть разные точки зрения на то, каким должен быть законопроект, но транспортные QR-коды стали камнем преткновения», – отметил собеседник агентства.

По поводу разной подачи информации о снятии законопроекта в Госдуме высказался и политолог Аббас Галлямов. «Вокруг законопроекта о введении QR-кодов на транспорте началась ведомственная возня. Вчера в ночь Володин написал в своем ТГ-канале, что законопроект «будет снят с рассмотрения». Сразу после этого «источник, близкий к правительству» сообщил РБК, что «Минтранс и Госдума перенесут рассмотрение» указанного законопроекта. […] Чувствуете разницу? Если верить Володину, граждане могут расслабиться – законопроект «будет снят с рассмотрения». Если следовать логике источников в правительстве и Минтрансе, расслабляться не следует, потому что «работа над документом будет продолжена». Более того, «принято решение «о целесообразности дальнейшей проработки».

Возможно, у них там просто бардак, и они еще не знают, что будут делать. Возможно – мы наблюдаем отблески боев сторонников жестких мер и их противников, которые торопятся втянуть в свои разборки общественность. Примерно зная, как там у них все устроено, я не исключаю, однако, и третьего варианта. Володин поторопился сообщить о принятом решении, заработав таким образом политические очки (в комментариях к его посту восторженные граждане уже пишут: «Володина в президенты!»), а ревнивый Кремль решил испортить ему обедню, дав команду пиарщикам «белого дома» и Минтранса забросить альтернативные формулировки.

В общем, паны дерутся, а у холопов чубы трещат», – написал Аббас Галлямов в фейсбуке.

Москва, Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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