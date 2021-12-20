Решение о QR-кодах в ледовом городке примут до конца недели

В конце текущей недели в Екатеринбурге будет принято решение о применении QR-кодов при допуске посетителей в главный ледовый городок Екатеринбурга на площади 1905 года. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции начальник городского управления культуры Илья Марков.

«В конце недели будет принято решение по QR-кодам в ледовом городке, встреча с Роспотребнадзором пройдет. Пока видим ситуацию так, что QR-коды не будут действовать. Нет нормативного поля в рамках открытых площадок, – сообщил чиновник. – Но хотим обратиться за пониманием. Прислушиваться к службе безопасности, волонтерам в части тех мест, где скапливаются очереди».

Как уже сообщал «Новый День», ледовый городок планируется открыть 29 декабря. В этом году его тема – сказки.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Елена Владимирова

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