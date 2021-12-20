российское информационное агентство 18+

Протесты против QR-кодов

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 20 декабря 2021, 11:19 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Решение о QR-кодах в ледовом городке примут до конца недели

В конце текущей недели в Екатеринбурге будет принято решение о применении QR-кодов при допуске посетителей в главный ледовый городок Екатеринбурга на площади 1905 года. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции начальник городского управления культуры Илья Марков.

«В конце недели будет принято решение по QR-кодам в ледовом городке, встреча с Роспотребнадзором пройдет. Пока видим ситуацию так, что QR-коды не будут действовать. Нет нормативного поля в рамках открытых площадок, – сообщил чиновник. – Но хотим обратиться за пониманием. Прислушиваться к службе безопасности, волонтерам в части тех мест, где скапливаются очереди».

Как уже сообщал «Новый День», ледовый городок планируется открыть 29 декабря. В этом году его тема – сказки.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / QR-код

Путин поручил доработать законопроект о введении QR-кодов / «Это катастрофически – люди открыто протестуют»: власть через QR-коды показала реальное отношение к россиянам / «Никакие QR-коды не помогут»: депутат Госдумы объяснил, кто втыкает нож в спину россиянам и медикам / «Будет только усиление противостояния»: Госдума решилась на введение QR-кодов для россиян / Законопроект о QR-кодах в общественных местах прошел первое чтение в Госдуме / «Ограничивает права и свободы»: законопроект о QR-кодах разделил общество и Госдуму / Суд рассмотрит иск петербуржцев об отмене QR-кодов / Почти 1,5 млн человек приняли участие в опросе РИА «Новый День» о QR-кодах: более 90 процентов – против

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, QR-код, Новый год,