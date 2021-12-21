Финансовые трудности и невыдающиеся результаты: президент ФК «Урал» Григорий Иванов подвел итоги после первой части Чемпионата

Президент «Урала» Григорий Иванов подвёл итоги первой части Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 на пресс-конференции.

«Итоги первой части сезона можно оценить двояко. Большую часть шли на последнем месте, сменили тренера. Шалимову же нужно было разобраться с командой, футболистами. Мы видим, что игра команды улучшается, где-то не везло, много матчей играли вничью. Борьба во второй части сезона будет жёсткая», – сообщил президент клуба.

При этом он отметил, что в клубе сложилась непростая финансовая ситуация из-за коронавируса: «Нашим спонсорам тяжело. Мы благодарны Дмитрию Пумпянскому (глава совета директоров футбольного клуба «Урал»). Если бы не его вливания в клуб, то мы бы не выжили. Я благодарен губернатору Свердловской области, который решил вопрос со всеми долгами, область с нами рассчиталась».

Бюджет клуба на сезон – 1,1-1,2 миллиарда рублей, сказал Григорий Иванов. Часть приходится тратить на ПЦР тесты: «Много денег уходит ПЦР тесты. Мы их сдаем перед каждой игрой. У нас три команды: «Урал», «Урал-2» и молодежка. Но мы ни на один день не задержали зарплату футболистам. Не считаю, что нужно бить в колокола. Конечно, хочется побольше денег. Над этим вопросом работает совет директоров, попечительский совет и я сам, я думаю, что все будет хорошо и мы сможем покупать достойных футболистов».

Напомним, первая половина сезона для свердловского клуба оказалась неудачной. Сейчас у подопечных Игоря Шалимова 19 очков, они занимают 11 место в Чемпионате. До прямой зоны вылета в низший дивизион их отделяет 3 очка.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»