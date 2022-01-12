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Среда, 12 января 2022, 16:30 мск

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ФК «Урал» подписал лучшего бомбардира ФНЛ

Фото ФК «Урал»

Футбольный клуб «Урал» объявил о покупке полузащитника нижнекамского «Нефтехимика» 26-летнего Александра Юшина. Контракт с футболистом заключен на 2,5 года.

Сумма сделки не уточняется. Футболист будет выступать за команду из Екатеринбурга под номером 7.

В сезоне 2021/2022 игрок провел 26 матчей за «Нефтехимик», который выступает в ФНЛ (вторая по значимости футбольная лига России). Александр Юшин – лучший бомбардир ФНЛ по итогам первой половины сезона: на его счету 18 забитых мячей.

Напомним, сейчас у подопечных Игоря Шалимова 19 очков, они занимают 11-е место в чемпионате. До прямой зоны вылета в низший дивизион их отделяет 3 очка.

После первой половины сезона президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, с какими проблемами столкнулся клуб.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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