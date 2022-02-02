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Среда, 2 февраля 2022, 12:19 мск

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Индонезийский «Иннопром» перенесли на осень

Второй выездной «Иннопром», который хотели провести в марте 2022 года в Индонезии, перенесли на осень. Организаторы выставки сообщили, что причина – в коронавирусных ограничениях.

«К сожалению, Covid-19 все ещё вносит свои коррективы в наши планы. Информируем, что проведение «Иннопром. Большая промышленная неделя в Индонезии», запланированное на 10-12 марта 2022 г., переносится на осень 2022 г.», – говорится в сообщении, которое получили сегодня участники мероприятия.

Вместо выезда на неделю в Индонезию в марте организаторы «Иннопрома» устроят открытый онлайн-вебинар, в рамках которого эксперты, промышленники, а также представители органов власти расскажут о востребованных в Индонезии технологиях, инвестрпроектах, правилах работы в этой стране и так далее.

Напомним, впервые выездной «Иннопром» прошел в 2021 году. Тогда участники собирались в Узбекистане. По официальным данным, поездка в Ташкент принесла 33 контракта на выполнение проектов с привлечением 2,2 миллиарда долларов российских инвестиций.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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Метки / Иннопром

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