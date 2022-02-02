Фанаты «Урала» присоединились к бойкоту Fan ID

Союз болельщиков Урала официально выступил против закона о Fan ID, который вступит в силу с июля 2022 года. Организация просит футбольных болельщиков бойкотировать систему идентификации фанатов (по сути, отказаться от посещения матчей), а владельцев сезонных абонементов – воздержаться от активной поддержки на трибунах. Кроме того, союз болельщиков настоятельно рекомендует не голосовать на выборах за депутатов Госдумы, которые поддержали принятие данного закона. «Вместо диалога с объединениями спортивных болельщиков, необдуманные законодательные акты приводят к очагу социального напряжения, о чем мы искренне сожалеем», – говорится в заявлении СБУ.

Участники фан-сектора «Урала» подчеркивают, что система Fan ID была резко раскритикована футбольными болельщиками еще на стадии обсуждения законопроекта в Госдуме. Однако законодатели не приняли во внимание предложения граждан.

«Предполагаемые меры вызывают большие сомнения в их целесообразности только потому, что уже действующая система, особенно в части критериев отказа в выдаче паспорта болельщика, совершенно не прозрачна. Никто не знает, за что и когда его наказали, ни у кого из тех, кому отказали в выдаче, нет шансов на помилование. Никто не знает, кому и куда можно оперативно апеллировать в случае отказа в выдаче Fan ID. Есть многочисленные случаи и подтверждения тому факту, когда абсолютно законопослушным болельщикам было отказано в его выдаче на Кубке Конфедераций 2017, Чемпионате мира по футболу в России 2018 и Чемпионате Европы по футболу 2020», – отмечается в заявлении. Фанаты утверждают, что Fan ID вводятся не для общей безопасности на футбольных матчах, а в интересах силовых структур в большом спорте.

Напомним, ранее фанатские движения 14 российских клубов выступили против введения «паспортов болельщиков». Бойкот Fan ID поддержали болельщики «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Локомотива», «Крыльев Советов», ЦСКА, «Динамо», «Рубина», «Факела», «Ротора», а также фанаты из Уфы, Краснодара, Нижнего Новгорода и Орла.

Fan ID – это документ, который требуется для посещения спортивных мероприятий в России. Впервые паспорт болельщика был апробирован на Олимпиаде в Сочи, затем персонифицированные карты зрителей использовались на Кубке конфедераций в 2017 году, Чемпионате мира по футболу в 2018 году и на матчах чемпионата Европы по футболу в 2021 году.

Для оформления паспорта болельщика требовалось указать личные данные: ФИО, гражданство, дату рождения, серию и номер паспорта, а также актуальную фотографию и почтовый адрес. Персональную информацию проверяли правоохранительные органы России, а также несколько федеральных министерств. Российские власти оставляли за собой право отказать в выдаче Fan ID без объяснения причин.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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