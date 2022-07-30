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Суббота, 30 июля 2022, 11:10 мск

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Fan ID обвалил посещаемость футбола в Екатеринбурге

В Екатеринбурге накануне вечером прошел первый футбольный матч с Fan ID – болельщикам для доступа на стадион нужно было оформить личную карту. По данным пресс-службы ФК «Урал», пятничную игру с «Краснодаром» посетили 2997 зрителей. Екатеринбургская команда проиграла соперникам со счетом 1:3.

Стоит отметить, что даже в разгар пандемии коронавируса на домашние матчи «Урала» приходило в среднем около 5 тысяч болельщиков. Вместимость «Екатеринбург Арены» составляет 35 тысяч человек.

Закон о Fan ID был принят в России в декабре 2021 года и вступил в силу в июле 2022 года. Оформить паспорт болельщика можно на портале госуслуг или лично в МФЦ. Без этого документа нельзя купить билет на матч. Гражданину могут отказать в оформлении паспорта болельщика, если есть данные о нарушении им общественного порядка. Оспорить это решение можно только в суде.

Футбольные фанаты резко раскритиковали Fan ID и призвали болельщиков игнорировать систему идентификации. Зимой к бойкоту присоединился Союз болельщиков Урала.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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