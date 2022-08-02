За четыре недели футбольный Fan ID оформили всего 13,6 тысячи свердловчан

В Свердловской области за четыре недели оформлено 13,6 тысячи персональных карт болельщиков Fan ID, которые необходимы для посещения футбольных матчей Российской премьер-лиги. Такие данные приводит областной МФЦ. Услугой подтверждения личности в офисах МФЦ воспользовались 10 800 человек, еще 2816 болельщиков оформили документ на портале «Госуслуги».

Напомним, 29 июля в Екатеринбурге прошел матч «Урал» – «Краснодар», где впервые применялась система Fan ID. На игре присутствовали 3 тысячи болельщиков – это антирекорд посещаемости для уральского футбола. Ранее введение паспортов Fan ID вызвало резкую негативную реакцию футбольных фанатов.

При этом в Министерстве спорта России положительно оценили организацию пятничного матча, который прошел практически при пустых трибунах (заполняемость «Екатеринбург Арены» была менее 10%). «В целом система сработала штатно. Были отдельные технические сбои, которые оперативно устранялись. Помогали группа разбора и центр поддержки болельщиков. Понятно, пионерская история, пионерский проект. Мы сами тоже некоторым болельщикам объясняли, где найти QR-код, как найти билет, как зайти на стадион. Есть уверенность в том, что в последующие матчи все будет легче и быстрее», – заявил первый замминистра спорта России Азат Кадыров, присутствовавший на матче в Екатеринбурге.

Закон о Fan ID был принят в России в декабре 2021 года и вступил в силу в июле 2022 года. Оформить паспорт болельщика можно на портале госуслуг или лично в МФЦ. Без этого документа нельзя купить билет на матч. Гражданину могут отказать в оформлении паспорта болельщика, если есть данные о нарушении им общественного порядка. Оспорить это решение можно только в суде.

В третьем туре РПЛ матчи с применением паспортов Fan ID прошли в пяти городах: в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Сочи. В общей сложности на них присутствовали 34 088 тысяч человек.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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