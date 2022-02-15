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Вторник, 15 февраля 2022, 12:14 мск

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Мусорная реформа дошла до медвежьих углов – теперь платить придется и жителям Таборов

Фото: ЕМУП «Спецавтобаза»

До уральской глубинки дошла мусорная реформа. Отдаленные деревни, отрезанные от большой земли водой, теперь тоже будут платить за обращение с отходами. Местные власти и регоператор придумали, как организовать вывоз бытового мусора даже из самых труднодоступных мест.

Как рассказали в пресс-службе ЕМУП «Спецавтобаза», теперь обращение с ТКО доступно и для жителей деревень Пальмино и Икса Таборинского района. Мусор будут вывозить и хранить в специальном бункере на 17 кубометров, по мере наполнения – отправлять на полигон. Зимой по ледовой переправе, летом – на пароме. «Раз в неделю, по воскресеньям, наш подрядчик собирает отходы из Иксы и Пальмино и везет в бункер. Первый мусор собрали в начале февраля, вывезли пять кубических метров ТКО», – рассказал начальник отдела эксплуатации ЕМУП «Спецавтобаза» Евгений Вилков.

Пальмино и Икса не первые удаленные населенные пункты в Таборинском районе, откуда «Спецавтобаза» начала вывозить мусор: осенью 2021 года транспортировать ТКО на пароме начали из деревень Унже-Павинской и Озерков. Расстояние до полигона – около 100 км.

Екатеринбург, Елена Сычева

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Метки / Мусорная реформа

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Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Экономика, Мусорная реформа,