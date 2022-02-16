Свердловские биатлонистки завоевали олимпийское серебро в эстафете

Биатлонистки Ирина Казакевич и Светлана Миронова, выступающие за Свердловскую область, стали серебряными призерами Олимпиады в Пекине в составе женской эстафеты.

Первое место заняла команда Швеции, пройдя дистанцию 20 километров за 1 час 11 минут 3,9 секунды. На четырех этапах шведки использовали шесть дополнительных патронов. Сборная России отстала от лидеров на 12 секунд. Россиянки использовали семь дополнительных патронов и один раз зашли на штрафной круг. В составе команды выступили Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина. Бронзу взяла команда Германии, потратившая на рубежах шесть дополнительных патронов.

Напомним, старший тренер женской команды сборной РФ по биатлону Михаил Шашилов также работает в Свердловской области.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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