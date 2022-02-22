Самым популярным олимпийским видом спорта у свердловчан оказался хоккей

Во время Олимпийских игр в Пекине хоккейные матчи собрали в Свердловской области в два раза больше просмотров, чем биатлон и фигурное катание вместе взятые. В целом аудитория трансляций из Китая в четыре раза превышала количество зрителей других программ.

К таким выводам пришли специалисты «Мегафон ТВ», проанализировав просмотры спортивных передач на федеральных телеканалах в феврале 2022 года. Церемония открытия игр в Пекине собрала на 25% больше зрителей, чем открытие летних игр в Токио.

Самым популярным видом спорта у свердловчан оказался хоккей. На него пришлось 29% от общего числа просмотров игр, что выше общероссийского показателя. Самую большую аудиторию собрал финальный матч между Россией и Финляндией.

Второе место по популярности у уральцев занял биатлон (13,4% зрителей), тогда как в других регионах страны на этой строчке, как правило, располагается фигурное катание. В Свердловской области фигуристы заняли третье место (13,1%), четвертая позиция досталась керлингу (9,4%), а пятая – лыжным гонкам (8,9%). Меньше всего на Урале интересуются скелетоном и бобслеем.

Примечательно, что свердловчане тратили больше времени на просмотр трансляций, чем жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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