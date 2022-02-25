Стало известно, что изобразят на юбилейной монете к 300-летию Екатеринбурга

В Екатеринбурге завершилось онлайн-голосование за памятник архитектуры, изображение которого появится на юбилейной монете к 300-летию Екатеринбурга.

Как сообщил в своем инстаграме глава города Алексей Орлов, с результатом 52% победило здание мэрии. «Что, конечно, было вполне предсказуемо. Ратуша давно является общепризнанным памятником архитектуры, на который екатеринбуржцы любят и посмотреть, и гостям показывают с гордостью», – прокомментировал мэр.

За Дом Севастьянова проголосовали 32% опрошенных, за старинную водонапорную башню – 16%.

Напомним, к 2023 году Центробанк России принял решение выпустить памятную монету в честь юбилея Екатеринбурга. Она будет изготовлена из серебра, ее номинальная стоимость составит 3 рубля.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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