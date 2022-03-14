МУГИСО заплатит за несанкционированную свалку

Министерство по управлению госимуществом Свердловской области заплатит огромную компенсацию региональному оператору по вывозу мусора – ЕМУП «Спецавтобаза». МУГИСО допустило свалку на участке в Екатеринбурге и не стало самостоятельно убирать мусор, поэтому за дело пришлось взяться муниципальному предприятию. Оплачивать работы в ведомстве тоже не стали, поэтому счет им выставят через суд. Это обычная практика – получив сигнал о свалке, регоператор устанавливает собственника и направляет ему уведомление о том, что необходимо убрать мусор, если в течение месяца этого не произошло, региональный оператор должен разобраться со свалкой самостоятельно, а после – получить деньги за работу от владельца участка. Если тот не хочет оплачивать вывоз отходов добровольно, его ждет суд. Как правило, в подобных случаях инстанции встают на сторону истца, а не ответчика.

В прошлом году одной из самых больших свалок, которые пришлось убирать «Спецавтобазе», оказалась гора мусора в 297 кубометров и весом 88 тонн на территории поселка Шабровского. Он относится к Екатеринбургу, но землями ведает МУГИСО.

Всего за год «Спецавтобаза» вывезла с нелегальных свалок на территории региона 2,3 тысячи тонн мусора – это 60 несанкционированных мест размещения отходов в Екатеринбурге и 66 в оставшихся муниципалитетах, которые обслуживает регоператор Восточной зоны. Поступило 773 заявки – как от обычных людей, так и от госорганов, компаний и так далее.

«Мы констатируем, что собственники земельных участков не проводят комплексные мероприятия по предотвращению образования свалок, – комментирует директор ЕМУП «Спецавтобаза» Наталья Зубова. – Мы призываем всех не допускать несанкционированных размещений любых видов отходов, потому что это влияет и на экологическую обстановку, и на наше общее благополучие».

Екатеринбург, Елена Сычева

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