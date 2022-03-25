Объявлен конкурс на логотип 300-летия Екатеринбурга. Участвовать могут даже дети

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов объявил конкурс на лучший логотип 300-летия города. Участвовать в нем могут все желающие, в том числе дети (через законных представителей).

Главное условие – логотип должен содержать цифру «300» и название города, а также отражать его исторические и культурные особенности. Заявки принимаются в электронном виде до 17 апреля 2022 года. Подробнее с условиями творческого состязания можно ознакомиться на Официальном портале Екатеринбурга.

С 18 по 24 апреля конкурсная комиссия, состоящая из представителей администрации, ученых, журналистов, деятелей культуры отберет лучшие, на их взгляд, работы. В комиссию вошли музыкант Владимир Шахрин, композитор Александр Пантыкин, бизнесмен и политик Антон Баков, преподаватель УрФУ Алексей Глазырин, депутаты гордумы Виктор Тестов, Константин Киселев, Александр Колесников, Тимофей Жуков. С 25 апреля по 10 мая пройдет открытое народное голосование на официальном портале города.

Лучший логотип будет назван после подведения итогов работы экспертной комиссии и голосования горожан.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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